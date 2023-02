Betori: "Non basta essere solidali serve riconoscere nell’altro un fratello Solo questa è la vera carità"

"Invito tutti a nutrire il cammino di questa Quaresima di una preghiera intensa, di ascolto della parola di Dio, di partecipazione viva alla vita sacramentale". Oltre a digiuno ed elemosina, ha detto il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, durante la messa in Duomo per il Mercoledì delle Ceneri "Non basta un sentimento altruistico, né un impegno di giustizia sociale, tanto meno una ricerca di apprezzamento - con un allusione ai like da social -. Occorre piuttosto riconoscere nell’altro un fratello. Da qui nasce l’autentica carità, cui siamo chiamati anche in questa Quaresima, seguendo le sollecitazioni della Caritas diocesana, che chiama anzitutto a sostenere le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria, la gente affidata alla cura pastorale del nostro caro monsignor Paolo Bizzeti, e inoltre, a livello locale, ci chiede di sostenere iniziative volte al sostegno delle famiglie per contrastare la povertà educativa".