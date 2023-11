Betori in visita . La carezza ai volontari: "Oggi incarnano il volto del Signore"

Un momento di preghiera, la visita a due famiglie le cui abitazioni si trovano in una delle zone maggiormente colpite dall’alluvione e qualche parola di conforto ai tanti volontari che a Campi sono "di casa". "Sono loro, con le loro divise colorate, che oggi incarnano il volto del Signore". Parole, queste, dell’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, che è voluto tornare nella Piana a una settimana esatta dalla sua visita a Spazio Reale, dove avevano trovato rifugio numerosi sfollati, campigiani e pratesi.

Questa volta Betori ha voluto abbracciare per primo don Massimo Marretti, parroco del Sacro Cuore, una delle chiese finite sott’acqua e che adesso è protetta, proprio come se fossero degli angeli custodi, dai volontari della Caritas, diocesana e milanese, dall’Associazione Carabinieri in congedo, dalla Croce Rossa. Tutti pronti e disponibili perché qui di lavoro da fare ce n’è veramente tanto. Non tanto all’interno della chiesa, che si trova in una posizione rialzata rispetto all’esterno. Ma nei locali della parrocchia, dove i danni non sono stati pochi.

"Tutti mi stanno dando una grande mano", ha detto don Massimo, che ha accolto Betori insieme agli altri sacerdoti del Vicariato di Campi Bisenzio e alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri. Un pomeriggio dalle mille emozioni quello vissuto ieri a Campi, uno dei Comuni della Toscana più colpiti dall’ondata di maltempo: "Venendo qui – ha detto il cardinale - mi ha fatto riflettere la storia delle persone fatta a pezzi, con cumuli di rifiuti portati via dalle ruspe e ricordi cancellati per sempre. E, al tempo stesso, la grande sfida di dover ricominciare da capo. Così mi sono ricordato di quando, per l’alluvione del 1966 a Firenze, ho spalato il fango nelle cantine di Gavinana. Anche allora le onde sembravano travolgerci, ma non abbiamo mai smarrito la speranza".

Tanti parrocchiani hanno voluto essere presenti, anche chi ha perso tutto e ha dovuto indossare, solo per fare un esempio, "un paio di calzini estivi, perché quelli invernali li ha portati via l’acqua". E poi la visita alle famiglie, prima a quella di Valma Meucci e subito dopo a quella di Rosa Rita Ballerini. Entrambe, con i rispettivi familiari, hanno abbracciato Betori e, per l’emozione del momento, volevano addirittura offrirgli qualcosa. "Abbiamo pregato tanto, era l’unica cosa che potevamo fare in quel momento", ha detto Valma Meucci mentre la figlia Giulia ha raccontato a Betori le peripezie che ha dovuto fare per mettere in sicurezza il contatore della luce: "Mi sono buttata in acqua, non so come sia riuscita a farlo". E intanto le sirene dei mezzi di soccorso lampeggiano ancora e gli angeli del fango continuano instancabili il loro lavoro.

