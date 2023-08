Betori: "Impegno senza limiti per i poveri" a Firenze

"Sento doveroso condividere l’ansia e la speranza con cui continuiamo a seguire la scomparsa della piccola Kata, un crimine che si è consumato in un contesto di emarginazione di cui tutti dobbiamo sentirci responsabili" e "la stessa preoccupazione va nutrita verso le condizioni di abbandono in cui versa il nostro carcere fiorentino di Sollicciano, così come altri penitenziari nel Paese, di cui sono tragici segnali i numerosi suicidi: da anni se ne denunciano la fatiscenza, le carenze igieniche e sanitarie, il sovraffollamento, l’insufficienza di percorsi educativi e l’assenza di lavoro". Lo ha detto il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, nell’omelia proclamata in cattedrale per la Solennità dell’Assunzione, con cui ha evidenziato l’impegno dei cristiani a difendere i valori dell’umano.

Per Betori, inoltre, "merita sottolineare come difendere la dignità umana, esiga di combattere la manipolazione della verità che si consuma nell’assuefazione al politicamente corretto, nella divulgazione delle fake news, nel conformismo culturale, nella decostruzione della figura dell’umano e del suo rapporto con l’ordine naturale. La dignità della persona destinata all’eternità del cielo - ha sottolineato - è anche richiamo a un impegno senza limiti per redimere tutte le situazioni di disumanità, di povertà e di emarginazione in cui versano tanti uomini e donne, qui tra noi e nel mondo". In altri passaggi della sua articolata argomentazione, l’arcivescovo auspica "che oggi il mondo cattolico italiano sappia far rinascere quella forza generativa di rinnovamento sociale che trae ispirazione dal Cielo a cui siamo destinati", anche considerato che "il cristianesimo è tutt’altro che alienazione, proprio perché ciò che viene salvato è lo spessore umano della persona e della società. Non deve meravigliare se i cristiani si trovano a difendere le radici profonde delle realtà umane, quando esse sono minacciate. E tale difesa "vale per la vita umana, dal concepimento al suo naturale declino, come anche per la famiglia perno della comunità, per la dignità di ogni persona in tutte le sue fondamentali espressioni", cioè i "principi fondamentali, quelli che hanno ispirato l’apporto dei cattolici alla nostra Costituzione, come abbiamo ricordato celebrando gli 80 anni del Codice di Camaldoli".

Duccio Moschella