Betori: "Crisi, i giovani sono i più colpiti". Fondamentale il ruolo della politica

"Quanto a me, continuo a essere tra voi, come mi ha chiesto il Santo Padre e fino a quando egli vorrà. Camminiamo ancora insieme, con spirito di fraternità, dedizione, aiuto reciproco": con queste parole il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori ha concluso il suo intervento all’assemblea del clero, ieri all’eremo di Lecceto, secondo appuntamento dell’anno con i sacerdoti diocesani riuniti. Nella relazione, chiusa dall’annuncio della continuità alla guida pastorale, l’arcivescovo si è soffermato su molti fronti di crisi: famiglia, giovani, casa, lavoro, carcere, migranti. "Mi preme segnalare la disattenzione, quando non addirittura il compiacimento, che circonda il deteriorarsi dell’istituto familiare - ha scandito Betori - Fragilità della famiglia e precarietà della condizione giovanile sono alla base della denatalità che proietta oscure prospettive sul futuro del Paese" mentre "addolorano le ripetute violenze sulle donne, frutto di una visione prevaricante e di una dilagante pornografia". Il cardinale ha sottolineato la debolezza del "contesto familiare, come pure della inadeguatezza di altri ambiti formativi, come la scuola ma anche le nostre stesse comunità", criticità di cui "soffrono i giovani, preda privilegiata degli appetiti del mercato" colpiti dalla crisi del lavoro "nella scarsità dell’offerta, nella fatica a far incontrare offerta e ricerca, nell’estesa precarietà".

"La precarietà - ha proseguito l’arcivescovo - incide poi anche sul versante della casa, diventata bene impossibile per molti, oggetto di sfruttamento mercantile, in un contesto turistico privo di un disegno che contemperi accoglienza e stabilità comunitaria. Una casa difficile da ottenere, in cui si introducono fenomeni distorsivi come le occupazioni, basate sull’illegalità". "In un simile contesto degradato è maturata la scomparsa della piccola Kata - ha ricordato -, per il cui ritrovamento vogliamo ancora sperare e quindi continuiamo a pregare. E non dimentichiamo le condizioni delle nostre carceri, che vanno comprese come un pezzo della città e non un mondo a sé". Sulle migrazioni "non possiamo indietreggiare" dall’accoglienza "anche quando dobbiamo soffrire che in essa si manifestino i semi del male, come accaduto nell’omicidio-suicidio di cui ha sofferto una delle nostre accoglienze a Tavarnuzze" dove due profughi afgani sono morti in tale circostanza in un centro gestito dalla Fondazione Caritas.

Duccio Moschella

