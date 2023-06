Betori Appello per Kata "Al centro dei nostri cuori Speriamo sia ritrovata"

di Duccio Moschella

No, Firenze non è sazia e disperata, come ebbe a dire di Bologna anni or sono il cardinale Giacomo Biffi, ma non si deve svendere, impoverire. Il centro della riflessione del cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, nella solennità del patrono San Giovanni Battista, è il tema dell’identità da non tradire. Muovendo dalla lettera delle Scritture, calata nella nostra attuale Firenze, c’è un’attenzione in più, ribadita anche nel saluto prima dell’inizio dei “Fochi“: "Porre il nostro sguardo su Kataleya, la bambina che in questi giorni è al centro dei nostri cuori, con la speranza di poterla presto riabbracciare e riportare all’affetto dei suoi genitori. Mi ha colpito che in questi giorni di trepidante attesa i nostri giornali abbiano aperto i titoli dei pezzi dedicati alla sua scomparsa con il suo nome: Kata. È Kata che cerchiamo e per la cui salvezza preghiamo, non un essere umano anonimo - ha scandito Betori -. Ma quanti bambini e adulti abitano la nostra città e non hanno nome per noi? Abbiamo bisogno di un prenderci cura gli uni degli altri, soprattutto dei più fragili, come persone, come un progetto di Dio, un suo dono".

L’identità appunto: "La scomparsa della persona non è forse alla radice di quell’impoverimento della nostra città legato allo sfruttamento economico degli spazi abitativi a scapito della residenza delle famiglie? Sempre più spesso sui campanelli scompaiono nomi e cognomi, sostituiti da numeri e da marchi simbolici prestati a presenze fuggevoli. L’identità della città - ha detto ancora - è legata alla restituzione dell’identità dei suoi abitanti, delle persone e dei nuclei familiari che la costituiscono".

Il tema identitario è generale: "Viviamo in un mondo in cui le identità si decostruiscono e si rimodellano a seconda delle circostanze, in cui le identità diventano fluide a fronte della durezza della realtà, un mondo di identità ambigue, pronte a nascondersi dietro un nickname o usando un soggetto anonimo che copre poteri non dichiarabili. Questa cultura registra la perdita dell’identità personale a vantaggio del potere degli algoritmi nel grande gioco della comunicazione e soprattutto del mercato".

Per l’arcivescovo "la crisi del valore dell’identità diventa palese anche nell’ambito delle relazioni sociali, dove vince il mascheramento di ciò che ci è di più proprio in funzione dell’accettazione, vittime delle regole del politically correct. Nella ricerca di sé il prevalere delle oscillazioni e delle fluidità diventa strumento decisivo per esonerare da scelte impegnative, a cominciare dall’accettazione di sé. E quando queste dinamiche dal piano personale si trasferiscono a quello sociale, ecco che nell’incrocio tra le culture resta irrisolta la composizione tra identità e accoglienza".

Necessaria quindi una risposta forte "che contrasti la figura antropologica dominante, con tutte le ricadute che essa produce a livello familiare, nella natura della genitorialità, nei rapporti sociali, negli stessi equilibri di dialogo e di pace tra i popoli. Vale per ciascuno di noi, per la Chiesa fiorentina e per la città. Ed è doveroso notare che il richiamo a promuovere la persona e la sua dignità ci rimanda alla testimonianza che ci ha lasciato don Lorenzo Milani, di cui stiamo celebrando il centenario della nascita, e su questo valgono le parole di Papa Francesco a Barbiana: “Essenziale è la crescita di una coscienza libera, guidata dall’amore, dalla voglia di compromettersi con gli altri, di farsi carico delle loro fatiche e ferite, di rifuggire da ogni egoismo per servire il bene comune“".