Betori, appello ai candidati sindaco: "Occorre avere radici forti e vitalità"

Forti radici e coraggio di vitalità per il futuro. È questo il criterio che dovrà seguire il prossimo sindaco di Firenze secondo il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, che ha accolto i giornalisti in piazza San Giovanni per gli auguri di Natale: "Non faccio un partito quindi non ho un programma, ma ho una duplice idea - ha detto - chiunque vada a governare questa città non dimentichi le sue radici, e abbia il coraggio di scelte che la rendano viva. Per me è esemplificativo al massimo il simbolo di Firenze, il fiore. A differenza del giglio francese ha una ramificazione di radici. Non c’è un unico spirito dentro questa città, ma sono tanti gli apporti. Ci stiamo anche noi come chiesa, ma non siamo i soli. Attingere a questa molteplicità di radici è importante per Firenze: se perde questo diventa una città come tutte le altre un contenitore di monumenti che non esprime un messaggio. Questo giglio ha gli stami, il che significa la possibilità di dare vita, non è un giglio capponato. Non vive sul passato e lì si ferma, ma deve dar vita nel segno della socialità, nel ridisegnare la città dal punto di vista urbanistico. Ci sono scelte importanti che dovranno essere fatte".

Una città che sta attraversando una quotidianità difficile legata a sacche di sofferenza e disagio, dove una bambina di 4 anni può sparire nel nulla, sono ormai sei mesi, da un ex albergo occupato: "La scomparsa di Kata l’ho richiamata più volte nelle mie omelie collegandola a quello che secondo me è l’humus per il quale è stato possibile questo delitto, che è quello appunto della crisi della casa nella nostra città. E’ importante partire dal recupero di un’abitazione degna: persone che lavorano non riescono ad ottenere una casa o per la loro provenienza o perché i prezzi sono troppi alti. Credo che il problema sia fondamentale, perché da lì poi nascono situazioni di degrado come quelle che degenerano nelle occupazioni. Per Kata ancora speriamo e preghiamo, non è detta l’ultima parola". Il dialogo con le istituzioni in questi anni, ha aggiunto il cardinale, "l’ho fatto sempre", e l’ascolto "c’è stato sempre: poi l’attuazione dipende da tante condizioni che non sta a me giudicare, ma con il Comune, la Prefettura, la Regione, ho trovato sempre grandi possibilità di dialogo".

È una città nella quale ci si può dividere anche sulla conservazione della memoria di don Milani: "Il comitato per il centenario di don Lorenzo ha lavorato molto bene: ci sono stati convegni di alto profilo, che hanno portato contenuti di approfondimento nuovi, e dobbiamo essere contenti del lavoro fatto per il centenario". Quanto "al problema delle carte - ha spiegato - non riguarda il centenario, ma i rapporti con la Fondazione Don Milani, che ha una sua autonomia, per cui né la diocesi né il comitato possono fare alcunchè. C’è stata la speranza fino all’ultimo di evitare una contrapposizione, ma ora ci si trova su una lite giudiziaria che avrà soluzione solo in tribunale. Posso assicurare che le carte di Don Milani che sono di proprietà della diocesi sono ben custodite nell’archivio diocesano: auspico che vi possano essere depositate le altre carte, chiunque sia il proprietario, in modo che ci sia una fruizione secondo le regole dell’archivistica nazionale ed ecclesiastica".

Guardando in prospettiva, "Ogni stagione ha bisogno di un vescovo adatto al momento: non voglio sostituirmi al Papa, io gli dirò la situazione della diocesi", e dunque "lascio a lui compito": ha sottolineato il cardinale toccando il tema della sua successione rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se la scelta migliore fosse di un esponente del clero fiorentino, o un esterno. "A Firenze abbiamo avuto esperienze dell’uno e dell’altro genere", ha detto Betori, che aveva presentato al Papa la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi nel febbraio 2022 alla vigilia del compimento dei 75 anni, nel rispetto della normativa canonica: la rinuncia era stata accettata, ma con la richiesta di continuare nel governo pastorale della diocesi ‘donec aliter provideatur’, ossia finché non si provveda in modo diverso. "Mi sento ormai fiorentino, accettato da questa città, e stavo pensando a una mia permanenza qui anche dopo l’entrata in funzione della rinuncia", ha spiegato il cardinale. Dal 4 al 9 marzo è in programma la visita ‘ad liminà dei vescovi toscani in Vaticano e l’incontro col Papa, per la quale Betori sta preparando "una relazione corposa di dati e valutazioni che sto raccogliendo da tutti gli uffici. Una volta riunito il tutto trarrò le mie conclusioni". I tempi allora potrebbero essere maturi per il nome del successore.

Infine gli auguri: "Non sono giorni facili, segnati dalle guerre, e dalla violenza anche nella nostra società, dall’uccisione delle donne: è un Natale che richiede molto impegno a comprendere la fiducia che Dio ha verso l’uomo donando il figlio suo. La speranza che deve esserci in ciascuno di noi è anche la responsabilità di portare l’amore di Dio verso di noi, un amore verso tutti, così da costruire una società, una realtà di mondo più coeso, fraterno, sereno".

Duccio Moschella