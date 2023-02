Bertocchi narra la Firenze risorgimentale

Domani alle 17, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, verrà presentato il romanzo “La casa del melograno” di Simona Bertocchi (edizioni Giovane Holden). Gli onori di casa saranno del presidente della Regione, Eugenio Giani; dialogheranno con l’autrice Daniela Dal Lago e Giacomo Bugliani, letture di Chiara Savoi. “Sono felice di presentare il libro a Firenze – dice la Bertocchi - perché l’ambientazione della storia è proprio qua nel Risorgimento. Un romanzo storico che narra le vicissitudini di una famiglia fiorentina, i Martini. Si tratta di un nome di pura fantasia, ma ho studiato molto le cronache dell’epoca in archivio e per chi ha avuto modo di leggere il libro l’aria che vi respira è proprio quella della città del diciannovesimo secolo”.

Come definirebbe la sua opera?

“Un romanzo storico nel quale percorro la storia del Risorgimento attraverso quella di una grande famiglia. D’altronde Firenze è sempre stata attiva in quel periodo anche per una serie di matrimoni politici che l’hanno fatta contare molto. E comunque nel romanzo ci sono anche i grandi personaggi dell’epoca, Mazzini, Cavour e gli ambienti del tempo, in un percorso fra modernismo e Italia unita”.

Che cosa hanno di particolare i Martini?

“Rappresentano i vari stati d’animo che si vivono in una famiglia dell’Ottocento; c’è chi pensa alla monarchia, chi aspetta ancora il Granduca. Ma le protagoniste predominanti sono le donne. Sembrano fragili, ma è la loro grande forza che salva le sorti del casato”.

Riccardo Jannello