Beppe Dati racconta I suoi brani celebri

Note e solidarietà si uniscono nel nome di Beppe Dati: tra i migliori e più prolifici autori musicali, sarà domani alle 21 in piazza della Pace, intervistato da Riccardo Bigi su come sono nati brani resi celebri da Masini, Raf, Pausini, Vallesi, Mia Martini e Guccini. Si racconterà (con finalità benefica) in "Dietro le canzoni" organizzata da commercianti e attività de "Le Botteghe di via Roma". Ricavato all’associazione "Gli amici del Cipo" nata per aiutare un giovane con malattia degenerativa. Biglietti a 10 euro all’edicola Chiarusi e da "Gli amici del Cipo.