Firenze, il distributore di benzina parla in fiorentino: "Ora c'è da inserire i quattrini"

Firenze, 27 luglio 2022 - Da qualche giorno, sui social network, si vedono in giro per l'Italia video di distributori di benzina con la cassa self service 'speciale'. Invece della classica voce robotica che guida l'utente al rifornimento self-sevice, si può sentire il dialetto del posto, che in maniera divertente e scanzonata aiuta i clienti.

All'Agip (Eni) di viale Giannotti si viene accolti da un "Ora si deve inserire i quattrini o le carte", naturalmente con una spiccata parlata fiorentina e una bella 'c' aspirata. Dopo aver inserito le banconote, di tutta risposta "Se tu voi metti altri quattrini, sennò tu selezioni la pompa", come se fosse il classico benzinaio di quartiere ad accompagnarti verso un rifornimento decisamente nuovo e dialettale.