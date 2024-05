Benvenuti nella città per ricchi

Rogari

Vorremmo una città aperta e ospitale, ma l’immagine che traiamo dalla carenza di alloggi è piuttosto quella di una città vetrina che divora sé stessa. Sembra un paradosso, ma non lo è. Perché gli enormi flussi turistici stimolano l’offerta correlata dell’ospitalità, che, a sua volta, si nutre di lavoratori del settore. Peccato però che un lavoratore, pure pronto a trasferirsi a Firenze per soddisfare l’offerta crescente di lavoro in quel variegato settore, non possa farlo perché non trova alloggio a prezzi compatibili con i magri stipendi offerti. Si torna al punto di cui abbiamo più volte detto. È assai più conveniente affittare per pochi giorni ai turisti che non avere l’immobile occupato da un inquilino stanziale. Rende molto di più e l’immobile resta permanentemente disponibile. Peccato che questo abbia l’effetto boomerang di strozzare le attività economiche, anche di ambito turistico, per la ricerca affannosa e spesso insoddisfatta di personale. Ciò che si può permettere un turista di passaggio non può pagare un lavoratore stanziale. Poi c’è un’altra categoria sociale che Firenze, per la sua storia, dovrebbe tutelare ed è quella dello studente pendolare. Si celebrano quest’anno i cento anni dell’Università di Firenze. In un tempo relativamente breve e grazie al processo di aggregazione di istituti di formazione superiore preesistenti, Firenze si è dotata di una grande università: grande sia in taluni ambiti disciplinari e di ricerca, ove eccelle, e grande per il numero degli studenti iscritti che la collocano fra le prime università generaliste italiane. Alla soglia dei cento anni, la nostra università sta anche acquisendo un insediamento nel tessuto cittadino che un tempo era carente. Ma ancora una volta la sua attrattività di studenti, italiani e non, trova un grave ostacolo nella scarsità degli alloggi a prezzi accessibili. Se un lavoratore cerca un mini appartamento e si confronta con la richiesta proibitiva di 800/900 euro al mese: come dire circa l’80% del salario. Sono costi fuori misura e che ostacolano la crescita culturale ed economica della città. Il fenomeno degli affitti brevi richiede provvedimenti drastici di calmiere.