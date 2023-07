Benvenuti alla stazione Zambra "Dove il degrado regna sovrano"

di Sandra Nistri

Rfi e Regione intervengano per la riqualificazione della stazione della Zambra, porta di ingresso, con diverse criticità, del Polo scientifico. L’appello arriva dall’intero consiglio comunale di Sesto che ha approvato, nell’ultima seduta, una mozione presentata dal capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi ed emendata in alcuni punti dai gruppi di maggioranza. "Il consiglio comunale – dice Toccafondi – chiede all’unanimità a Rfi e Regione di investire sulla stazione Zambra che rappresenta un punto di riferimento del Polo universitario, frequentato da almeno 20.000 utenti. La stazione presenta tantissime problematiche, dagli scivoli mancanti per l’accesso facilitato alla scarsa illuminazione e assenza di videosorveglianza, e dalla biglietteria automatica spesso inutilizzabile alla quasi assenza di strutture coperte".

Servono investimenti per risolvere problemi a chi, ogni giorno, prende il treno o arriva alla stazione sestese. Ma non solo: l’atto approvato prevede anche un adeguamento del nome della fermata, "perché – prosegue Toccafondi – questa struttura rappresenta il biglietto da visita del Polo universitario dove risiedono il Cnr, il Cerm, il dipartimento di Chimica, Fisica, Ortoflorofrutticoltura, la scuola di Scienze e a breve quella di Agraria ed è da poco anche sede del nuovissimo liceo scientifico Agnoletti".

Da qui l’auspicio è che "che il nuovo consiglio di amministrazione di Rfi con il neopresidente Dario Lo Bosco e il nuovo amministratore Giampiero Strisciuglio possano informarsi sul Polo universitario e sulla situazione della stazione, giacché basterebbe questa presa d’atto per convincere ad un investimento".

La fermata Zambra, tra l’altro, ha una importanza strategica per raggiungere una vasta area del Sud Ferrovia di Sesto: la mozione approvata ricorda infatti che "è in fase di progettazione definitiva il prolungamento della linea tramviaria da Peretola a Sesto Fiorentino, che però risulterebbe poco concorrenziale rispetto all’attuale linea ferroviaria, almeno per gli utenti del Polo Universitario".