Beneficenza, cena alla Misericordia

A cena per una importante iniziativa di solidarietà. Questa sera alle 20 la Misericordia di Sesto organizza, nella propria sede di piazza San Francesco, una cena il cui ricavato sarà devoluto all’associazione "La forza di Giò", realtà a sostegno della ricerca oncologica pediatrica. Obiettivo dell’associazione, infatti, quello di finanziare la ricerca scientifica e, allo stesso tempo, sostenere coloro che vivono in prima persona o come familiari la malattia. Costo della cena, solo su prenotazione, 25 euro per gli adulti, 10 per bambini tra i 5 ed i 10 anni, gratuito fino ai 4 anni. Alla cena sarà presente il dottor Iacopo Sardi responsabile dell’Unità di Neuro-Oncologia del Centro di Oncologia ed Ematologia dell’ospedale pediatrico Meyer e, per il Comune di Sesto, dovrebbero partecipare la vicesindaco Claudia Pecchioli e l’assessore Beatrice Corsi.