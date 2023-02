Benef...attrici in scena per Andrea

Ritorna "L’ammazzamariti", brillante commedia in vernacolo portata in scena dalla compagnia delle "Benef...attrici", con finalità benefica: stavolta i fondi saranno devoluti ad Andrea Papi, giovane portiere dell’Antella calcio che ha perso una gamba in un incidente stradale. L’intero ricavato servirà a supportare il ragazzo nel suo percorso riabilitativo. L’appuntamento è per giovedì 2 alle 21 al Crc Antella per uno spettacolo di due ore all’insegna dell’allegria. La commedia, scritta da Massimo Valori e diretta da Laura Ricci con Claudia Durazzi, ha personaggi caratteristici e un’esilarante interpretazione con i classici colpi di scena. La compagnia delle "Benef...attrici" da sempre recita raccogliendo fondi per solidarietà.