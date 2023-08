Bene la spremuta Ma la città non sia una macedonia

Gabriele

Canè

Parafrasando Flaiano, si potrebbe dire che

il problema è grave ma non serio. Con questo caldo, infatti, e più del solito, quello delle isole di calore urbano non è certo un dettaglio trascurabile. E’ grave.

A renderlo meno "serio",

e volendo sdrammatizzare,

è l’animato dibattito apertosi

su "aranci sì", "aranci no"

in via Cavour. Diciamo subito, scomodando in questo caso la vecchia saggezza popolare, che poco è meglio che niente: dunque, ben vengano due filari di alberi a dare ossigeno e frescura, e a ingentilire il panorama di fili (e pali) della tranvia. Oddio, vista da un profano l’idea degli aranci appare abbastanza bizzarra perché in Toscana, sinceramente, se ne vedono pochi. Se si esclude Piazza Aranci nel mite clima di Massa, fornita dal 1815 di un duplice, suggestivo filare, altri agrumeti urbani non vengono in mente. Sbaglieremo, e certamente

la scelta di Palazzo Vecchio in accordo con la Soprintendenza è stata studiata e meditata:

il che ha escluso flora locale, come castagni, olivi, pini, per non parlare di altre piante da frutto: albicocche, pere, mele. La cosa ha diviso la città,

50 firme illustri da una parte, altrettante dall’altra. Ma cosa non divide da queste parti? Se Palazzo Vecchio avesse optato per dei peschi sarebbe stato uguale. Si sarebbe solo evitato che qualche buontempone incominciasse a parlare per via Cavour di "agriturismo". Agrumeto a parte, il problema verde resta importante, ora e per il futuro, immersi in un cambiamento climatico che ci sta avvicinando a situazioni equatoriali. In questo contesto il nodo del verde nelle zone urbanizzate va sciolto, dipanato, possibilmente con un progetto complessivo, come auspicato anche dagli architetti fiorentini. Per concludere, si può anche cominciare con una spremuta, ma procedendo in modo ampio, strategico.

Per non trasformare Firenze in una rinfrescante e variopinta macedonia di frutta mediterranea.