Ben 130 iniziative entro fine anno. Il Comune riorganizza la cultura

La sfilata-evento della Festa dell’Uva, la numero 98, sarà il 29 settembre, mentre dal 13 al 20 ottobre la tradizionale "Fiera di San Luca" tornerà ad animare il cuore di Impruneta. Sono solo i due eventi più conosciuti del territorio, ma fanno parte di un ricco calendario di ben 130 iniziative da qui a fine 2024. Concerti musicali, mostre, festival enogastronomici, rassegne culturali animeranno il territorio comunale, coordinate in un’unica agenda dall’amministrazione e dagli uffici competenti. Oltre quaranta di questi eventi saranno ospitati al Loggiato del Pellegrino, la vetrina nel cuore del capoluogo. Tra le novità, tre iniziative saranno all’antica Fornace Agresti: due concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina il 26 marzo e il 31 maggio, e l’inaugurazione della mostra sul Progetto di "Archeologia della produzione nel paese del cotto" in occasione di Buongiorno Ceramica partendo dai 30 mila frammenti di ceramiche rinascimentali ritrovati nelle fondamenta di una villetta privata. A fine maggio ci sarà la novità dell’Impruneta Kids Festival e poi ancora incontri di storia dell’arte per gli amanti della cultura, mostre fotografiche per gli appassionati di immagini e workshop tematici per chi desidera approfondire tematiche locali. Ci saranno anche premi letterari, presentazioni di libri e dibattiti culturali. Oltre a Buongiorno Ceramica, la kermesse dedicata al cotto a metà maggio, verranno valorizzati altri prodotti locali nel Peposo Day e "Frant’olio", entrambi a novembre. Il calendario eventi è sul sito del Comune.

Manuela Plastina