Belvedere di San Francesco, ci siamo: lavori in dirittura d’arrivo

I lavori al belvedere di San Francesco sono in dirittura di arrivo. A quasi tre anni dal crollo dell’estate 2020, la terrazza più panoramica di Fiesole potrà quindi presto essere liberata dalla transenne. Di conseguenza anche il sottostante parco della Rimembranza tornerà agibile in tutte le sue parti, per la gioia di turisti e visitatori, in questi giorni assai numerosi a Fiesole. "La palificazione di consolidamento è stata ultimata e - conferma il sindaco di Fiesole Anna Ravoni- Tutto procede secondo i tempi indicati dalla ditta, alla quale il Comune ha assegnato i lavori lo scorso novembre".

Da spendere ci sono oltre 180mila euro, cifra che dovrà però bastare anche per sistemare il muro pericolante di San Clemente e , sopratutto, il fondo di via di Fontelucente, che è chiusa da quasi quattro anni a seguito di un cedimento che ne pregiudica la sicurezza.

I tre interventi fanno infatti parte dello stesso "pacchetto" di opere pubbliche, che il Comune è riuscito ad appaltare dopo anni di rinvii e problemi vari. Si lavora a San Francesco e intanto è stato allestito anche il cantiere di San Clemente , dove c’è un restringimento di carreggiata e si viaggia a senso unico alternato. Per tornare a circolare in via di Fontelucente si dovrà invece ancora attendere. " Questo intervento è più complicato. Ma - chiude il sindaco- si stanno definendo gli ultimi accordi tecnici per lavorare in sicurezza e partire anche qui".

