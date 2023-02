Belvedere chiuso, due settimane per rinnovarlo

Nuovo look, maggiore sicurezza e rinnovato decoro. Sono in corso a Pontassieve i lavori per la riqualificazione del camminamento a monte del parcheggio di via della Resistenza, noto ai pontassievesi come "belvedere". Un luogo molto caro ai cittadini della zona, che rappresenta da sempre punto di riferimento per chi vive sul territorio comunale. Il rinnovato percorso vedrà l’installazione di nuovi e più moderni arredi, panchine, cestini per i rifiuti ed una generale manutenzione che interesserà sia i muretti laterali, sia il verde che caratterizza l’intero camminamento.

Il passaggio - da sempre molto utilizzato per le passeggiate domenicali di chi vive la zona nord di Pontassieve - necessitava da tempo di un’adeguata manutenzione. Un intervento che fosse in grado di fare riacquistare quel dovuto decoro ad un luogo ed in una zona da cui si gode la vista, dall’alto, sull’abitato di Pontassieve e sulle vicine colline di Nipozzano. Il camminamento, nel tratto interessato dai lavori, è al momento vietato al passaggio pedonale. Questo in attesa del completamento dell’intervento, previsto nel giro di alcune settimane. Un lavoro complessivo di recupero che vedrà anche il completo rifacimento dell’asfalto, sia quello del percorso, sia quello delle aree di sosta.

Leonardo Bartoletti