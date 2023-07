Bellosi studia da sindaco "Ecco idee e programma"

"Non mi aspettavo così tante reazioni. Sono stupito e onorato". La notizia di una possibile candidatura a sindaco di Giovanni Bellosi ha fatto il giro di Scandicci, tanto che lui ha chiesto di dire la sua.

Nel centrosinistra ci sono quattro candidati (Giorgi, Sereni, Kashi Zadeh, e Merlotti ‘di rincorsa’) ma il segretario continua a parlare solo di programmi. Lei invece se la sente di andare diritto al punto?

"Candidarsi non era nei miei programmi. Sono soddisfatto del mio lavoro, e dell’attività sociale del Casellina. Ma i tanti messaggi arrivati mi dicono che Scandicci è pronta per il civismo. Io farei il portatore d’acqua per qualcuno, ma se manca chi finalizza sono pronto. L’estate sarà utile per prendere le decisioni".

E’ consapevole che la accuseranno di essere stato un post fascista?

"Ho fatto il mio percorso di vita, sono stato consigliere di An. E non lo rinnego. Ma non sono stato e non sono solo questo. L’attività di presidenza nel Casellina mi ha insegnato tanto. Qui alla scuola calcio arrivano bimbi di tutte le estrazioni sociali, gli unici colori a cui badiamo sono il biancorosso delle nostre maglie. Non rinnego alcune idee della destra come la libera impresa e il diritto alla sicurezza, ma sono capisaldi della mia cultura di adulto e di padre anche il multiculturalismo e diritti civili".

La prima cosa che farebbe se fosse eletto sindaco.

"Sicuramente riaprirei le iscrizioni alla Makarenko. E’ una ferita aperta che si capisce anche poco bene. Una storia di successo della sinistra di questi territori. E ha avuto poco senso anche cancellare la storia di una Scandicci di successo. E’ inspiegabile anche col tema delle minori nascite, spendiamo soldi pubblici per mandare bambini nei nidi privati".

Economia e urbanistica: quali idee?

"Cancellare il progetto di piazza Togliatti che abbiamo visto, deve restare un luogo di aggregazione non uno spazio venduto ai privati con funzioni dimezzate. Completare il nuovo centro, E discutere con Firenze per la qualificazione delle aree di frangia, soprattutto a cavallo di viale Nenni e viale Moro. Forzare su piazza della Resistenza, dove ci sono problemi di sicurezza. Sull’economia: riqualificare e potenziare la zona industriale. I nostri artigiani hanno creato il distretto, lo hanno reso attrattivo per le griffe, dovremmo essere in grado di sostenerli con infrastrutture adeguate".