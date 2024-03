Bellosi più vicino alla candidatura. Ipotesi dimissioni dal Casellina

Civica Scandicci, Giovanni Bellosi lascia la presidenza del Casellina? E’ stata convocata infatti per il 6 marzo alle 18 una riunione societaria proprio dal presidente. L’appuntamento è al campo sportivo del Casellina ‘per importanti comunicazioni relative alla società’. Se fossero confermate le dimissioni, sarebbe sicuramente un indizio che Bellosi ha deciso di far partire il treno elettorale puntando alla candidatura a sindaco alle prossime amministrative. Intorno a Bellosi ruotano diverse possibili liste autonome di supporto; progetti politici di sinistra, del mondo ambientalista, dela società civile. Ci dovrebbe essere anche un momento fondativo per fare sintesi del progetto, che il candidato starebbe organizzando per le prossime settimane. La contesa vera partirà comunque dopo il 17 marzo, al termine cioè delle primarie del Pd che vedono contrapposti Andrea Giorgi e Claudia Sereni, che dopo il confronto pubblico dei giorni scorsi hanno ripreso il cammino di appuntamenti incrociati con associazioni e società civile, e incontri di lobbying.

Non è ancora aperto invece il laboratorio politico del centrodestra. FdI si sta muovendo a Scandicci, ha organizzato qualche giorno fa un incontro all’Acciaiolo per declinare le politiche della famiglia del partito; per il momento non ci sono all’orizzonte uscite ufficiali di presentazione della candidatura di Claudio Gemelli. Dal 18 marzo finirà con un risultato in un senso o nell’altro la lotta fratricida interna al Pd e partirà ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni ‘che contano’.