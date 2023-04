Bella ciao, il coro canta all’Antella E di cippo in cippo la deposizione di corone in memoria dei Caduti

Il 25 aprile di Bagno a Ripoli è particolarmente ricco di eventi e coinvolge le giovani generazioni. La giornata parte alle 8 con la deposizione delle corone da parte di due delegazioni: quella guidata dal presidente del Consiglio comunale Francesco Conti dal circolo Acli di Grassina passerà dal cippo commemorativo intitolato a Doriano Galli, per poi fare tappa ai cippi di Bubè, alla chiesa di San Martino, di Castelruggero, Villa La Selva, cimitero di Ponte a Ema, per poi congiungersi al corteo in programma a Ponte a Ema alle 9,30: da via Fortini con la Filarmonica Cherubini condurrà alla scuola "Vittorino da Feltre". La seconda delegazione guidata dalla consigliera Sandra Baragli, partirà da piazza della Vittoria per poi dirigersi in piazza della Pace, all’Isis "Gobetti Volta", alla Porta della Memoria al giardino dei Ponti, alla chiesa di Quarto, a Candeli, per poi fare tappa in via Roma, al borro di San Giorgio, alla lapide Armata britannica, a Gamberaia, a Fontesanta, al Lonchio e a Villa Valori e Antella, con i giardini della Resistenza e la Casa del popolo di Balatro.

Alla scuola Da Feltre saranno deposte le corone alle lapidi: presenti il sindaco Francesco Casini, la presidente del Quartiere 3 di Firenze Serena Perini, Francesco Dei di Anpi Ponte a Ema, i rappresentanti del Comitato Unitario di Ponte a Ema. Gli alunni della quinta proporranno un omaggio alla lotta di Liberazione. Alle 17 al Crc Antella ci sarà il coro "Bella Ciao" di Fiesole, mentre alle 21 la Casa del Popolo di Grassina ospiterà la lettura tratta da "La luna e la scatola di latta" di Giacomo Quinti. "Abbiamo bisogno dei valori del 25 aprile - commenta il presidente Anpi Bagno a Ripoli Luigi Remaschi – in un presente pieno di rischi, con la perdita del senso di socialità diffusa e di una cultura di comunità".

Manuela Plastina