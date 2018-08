Figline Valdarno, 20 agosto 2018 - Rientro in fabbrica oggi per i 318 operai della Bekaert di Figline Valdarno che, per tutto il periodo della chiusura estiva del loro stabilimento, hanno presidiato il sito per timore che fossero portati via i macchinari, dopo che la multinazionale belga Bekaert group ha annunciato a giugno scorso di voler chiudere l'impianto toscano per trasferire all'estero la produzione.

I sindacati sono riusciti a posticipare di un mese, al 3 ottobre, i licenziamenti e ora l'attenzione si concentra sul futuro dello stabilimento: riuscire a stringere un'intesa con Bekaert prima della chiusura del sito, e trovare un soggetto che reindustrializzi la fabbrica. «È stato un rientro in fabbrica normale anche se mancano un pò di materiali perché l'approvvigionamento è a rilento rispetto al normale - spiega il segretario della Fim Cisl di Firenze Alessandro Beccastrini -. I macchinari sono comunque tutti al loro posto. C'è molta soddisfazione per la visita di Sting e la lettera che il cantante ha scritto. Ha generato molta attenzione sulla nostra vicenda, anche all'estero».

Oggi, ha aggiunto Beccastrini, «i lavoratori hanno naturalmente iniziato a chiedersi quali saranno i contorni della futura trattativa con Bekaert. Siamo riusciti a spostare i licenziamenti ma i tempi e la questione è tutta in mano a Bekaert». Per il segretario Fim Cisl, «aiuterà moltissimo se Di Maio e il Governo faranno, come promesso, una legge sulla Cigs per cessazione», ma poi servirà «una trattativa con Bekaert e trovare qualcuno che reindustrializzi il sito. E farlo prima del 3 ottobre». «Di Maio ci ha detto che ci avrebbe convocato entro il 3 settembre - ha concluso - e noi l'aspettiamo».