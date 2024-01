Befana Festa tra musica e presepi

Festa della Befana in grande stile ieri pomeriggio a Fiesole, dove l’Epifania ha coinciso anche con la chiusura dei concorsi di Natale e la premiazione delle letterine più belle e dei presepi più originali realizzare dai bambini, le due iniziative che il Comune promuove da anni insieme alla gara delle capannucce d’autore, che invece è destinata agli adulti.

La manifestazione è stata accompagnata dall’esibizione canora dei ’Ragazzi eccezionali’ dell’associazione Girasole, il gruppo di musicoterapia di Erika Paola Giomi, che ha coinvolto e emozionato come sempre i tanti presenti mentre il sindaco di Anna Ravoni e Gian Marco Cecchini, assessore alla Scuola, hanno premiato tutti coloro che nelle scorse settimane hanno partecipato ai concorsi. Nelle riproduzioni della capannuccia con la Sacra Famiglia, l’uso di materiali di riciclo è stato dominante , specie fra i più piccoli, che hanno presentato nove elaborati. Tre i premi assegnati per l’originalità, fra cui un presepe realizzato all’interno di una bottiglia di plastica. Ma riconoscimenti sono andati anche alla capannuccia di luci e quella costruita su un tagliere in legno. Per i Presepi d’autore degli adulti invece sono stati premiati: Barbara Piovisan con il Presepe realizzato utilizzando sassolini e pietre; Laura Dal Bo che ha invece realizzato una Natività all’uncinetto e Andrea Berti che ha utilizzato il legno.

Al concorso per la più bella letterina di Natale hanno partecipato circa 35 componimenti. Dai messaggi lasciati dai bambini ancora una volta è emersa la sensibilità dei più piccoli verso i temi della solidarietà, la pace, l’amicizia e il desiderio di stare insieme alle persone care. Particolarmente attivi sono stati i ragazzi delle scuole. I premiati sono: la 2A di Pian di Mugnone, la prima di Girone e la V classe di Pian di Mugnone.

"Sono davvero soddisfatto per la partecipazione registrata che – ha detto Gian Marco Cecchini, assessore alle Politiche per lo sviluppo sostenibile e scuola– si mostra ogni anno crescente, come ha dimostrato l’adesione per la prima volta anche delle scuole della valle del Mugnone".