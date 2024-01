Bedino recita l’"Ivan Il’íc" di Tolstoj

Alessandra Bedino porte in scena Tolstoj alla biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino. L’appuntamento, penultima data del ciclo "In ascolto: Femminilità - Cinque attrici in lettura", è fissato per lunedì 8 alle 19 nella Sala Meuccie la lettura teatrale sarà dedicata a "La morte di Ivan Il’íc". Il lungo racconto, pubblicato nel 1886, si apre con l’annuncio della morte del consigliere di Corte d’Appello cui segue la quasi grottesca visita di condoglianze che Pëtr Ivanovic, suo vecchio compagno alla scuola di giurisprudenza, si considera obbligato a fargli. Da qui Tolstoj si muove per ricostruire la vita, la malattia, il progressivo decadimento fisico e la conseguente metamorfosi psicologica di Ivan Il’íc, appagato borghese al culmine della carriera. Il protagonista è sorpreso e arrabbiato con la malattia, che lo obbliga a ripensare tutta la sua esistenza. Alla fine si rende conto che ipocrisia e opportunismo, superficialità e menzogna hanno regolato tutti i rapporti della sua vita. La rassegna è curata da Riccardo Massai di Archètipo e gli incontri sono a ingresso libero. http://bit.ly/eventiadulti o 055.4496851.

