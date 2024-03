Beckett accessibile a tutti. A Calenzano va in scena "La Buca"

Il Teatro Manzoni di Calenzano torna ad ospitare, anche quest’anno, la rassegna "Incontri" dedicata alla nuova drammaturgia che giunge alla sua terza edizione. In totale saranno tre le ‘voci teatrali’ diverse, tra narrazione e sperimentazione, che saranno in scena tra marzo ed aprile. L’esordio, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, domani alle 21,15, sarà con "La Buca", uno spettacolo di Nerval Teatro scritto e diretto da Maurizio Lupinelli che prende le mosse dalla reinvenzione delle situazioni e della natura dei personaggi beckettiani. Lo spettacolo in programma domani, fra l’altro ha una marcia in più: rappresenta infatti l’avvio di una progettualità teatrale che ha come protagonista Carlo De Leonardo, attore diversamente abile ravennate che, in coppia con Maurizio Lupinelli, riesce a restituire al meglio ‘l’essenza stralunata’ di tanti personaggi beckettiani. In particolare, raccogliendo spunti da opere quali Aspettando Godot, Finale di partita, Giorni felici e L’ultimo nastro di Krapp, "lo spettatore sarà testimone di un gioco teatrale che vive a metà tra improvvisazione, spontaneità, ma anche una sempre crescente consapevolezza scenica che si traduce in una potenza evocativa che sprigiona dagli attori in scena". Un gioco reso particolarmente vivo e felice proprio dall’essenza dei protagonisti dei lavori di Samuel Beckett che mettono profondamente in contatto con alcuni temi che riguardano la condizione umana: ad esempio il tempo, il silenzio, la morte, l’ineluttabilità della vita e lo scorrere predestinato dei giorni.

La parola, nei testi di Beckett, dunque affianca e sostiene nell’aprire gli occhi verso la condizione della nostra natura di esseri umani e ci offre sostegno e sostanziale aiuto contro i fallimenti, i rischi e le fragilità del vivere, inevitabili e presenti in ogni esistenza. Lo spettacolo, fra l’altro, è accessibile a persone non vedenti ed ipovedenti grazie ad una audiodescrizione poetica live trasmessa attraverso radio guide. Il costo dei biglietti è di 14 euro, ridotto over 65, Soci Coop, allievi Scuola Foà - 12 euro. I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it, Mail to: [email protected].