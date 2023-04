Beata Giovanna: corteo e giornata di festa a Signa

Firenze, 10 aprile 2023 - Sotto un sole primaverile, in strade e piazze addobbate a festa, è andata in scena stamani, a Signa, la tradizionale Festa della Beata Giovanna. A sfilare, il Corteo Storico con i figuranti e gli sbandieratori, seguiti dal gruppo Falconieri Fiorentini di Malmantile e quindi dai rappresentanti e alle autorità civili, religiose e militari, con il sindaco Giampiero Fossi, il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti, il consigliere regionale Fausto Merlotti, il tenente colonnello Renato Saitta, comandante della compagnia carabinieri di Signa, il pievano don Alessandro Tucci e poi vari altri rappresentanti dell’Arma e dei comuni limitrofi.

Dopo aver attraversato il paese e il parco di Villa San Lorenzo, in piazza Cavour si è tenuta la cerimonia conclusiva con gli omaggi recitati alla Beata Giovanna, l’esibizione degli Sbandieratori, l’ostensione delle reliquie della Beata e la solenne benedizione del popolo.

La festa proseguirà quindi per tutta la giornata di oggi con il luna park in via della Resistenza (aperte fino alle 24), i tanti stand e banchi fra piazza della Repubblica e via Roma (fino alle ore 21) e il concerto (ore 16) della Filarmonica Giuseppe Verdi nella pieve di San Lorenzo.

Domani, martedì 11 aprile, Giorno di Beatino, sono previste le tradizionali benedizioni dei bambini. Poi alle ore 21, la celebrazione nella Chiesa di San Giovanni che metterà fine alla festa con la chiusura dell’urna della Beata Giovanna.