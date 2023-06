Bcc, progetti per valorizzare il territorio

Inizia la terza fase del progetto "Ri-generare", promosso dalla Bcc Pontassieve. L’appuntamento è per domani alle 18 in Sala don Maestrini, per conoscere cosa è emerso dai laboratori di idee che si sono tenuti nei mesi scorsi e presentare tredici azioni concrete che possono rappresentare la risposta alle principali tematiche sulle quali i partecipanti hanno discusso e si sono interrogati. Alcune azioni saranno prese in carico direttamente dalla stessa Bcc, mentre su altre la banca si renderà disponibile a fornire ascolto, supporto o collaborazione agli enti ed associazioni del territorio ed alle iniziative che arrivano dalla comunità locale. L’incontro di domani, oltre al presidente della Bcc Matteo Spanò, vedrà come protagonista Paolo Pezzana, sociologo, che commenterà il percorso presentato nel documento programmatico e le azioni elaborate.

L.B.