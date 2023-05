Bcc, ecco il bilancio consuntivo 2022

Un’annata positiva e particolare, non soltanto per i numeri. Anche per questo l’assemblea che la Banca di credito cooperatori di Pontassieve di questa sera alla fattoria di Grignano, avrà un carattere davvero speciale. L’occasione sarà quella di presentare ai soci il bilancio consuntivo 2022, sottoponendolo all’approvazione della compagine. All’interno di questo contesto il presidente della Bcc Pontassieve, Matteo Spanò, e il direttore generale, Giovanni Vezzosi, parleranno di progetti e prospettive di una banca decisamente in salute. Un percorso che coinvolge circa duemila soci e 18mila clienti. Dal supporto ad aziende ed imprese alle iniziative rivolte a famiglie e giovani. Fino ai progetti di sviluppo e recupero che contribuiscono a valorizzare le aree dove la Bcc è presente. I numeri del bilancio saranno presentati all’approvazione dei soci. L’assemblea offrirà inoltre l’opportunità di parlare dei 120 anni dalla nascita della Bcc Pontassieve. "Oggi – dice il presidente della Bcc Pontassieve, Matteo Spanò (in foto) – celebriamo un sogno che continua. Quest’anno è occasione per ricordare la nostra storia, rendendo omaggio a coloro che hanno aiutato la banca a radicarsi e a crescere in questa realtà".

Leonardo Bartoletti