Battaglia primarie Pd Giachi dice stop alle autocandidature "Serve più responsabilità"

di Ilaria Ulivelli

"Nel risiko dei nomi c’è tutto il fascino del gossip politico, per questo è un argomento così popolare. Ma resta un gossip, se poi siamo seri, prima c’è da fare altro". E’ consapevole che, come il calciomercato, il totosindaco possa alimentare le chiacchiere dei cittadini, la consigliera regionale Pd Cristina Giachi, appena entrata nella squadra della segreteria dem toscana guidata da Emiliano Fossi. Ma con lo stesso spirito Giachi si rende conto che sono gli stessi politici, magari con intenti diversi, a predicare che prima ci sono le idee e i programmi a finire poi per fare i nomi.

Perché alla fine decide un’oligarchia, anche nel Pd...

"No, non è così. I nostri elettori chiedono altro".

Come si arriva a individuare la rosa di candidati o il candidato sindaco?

"Il Pd deve partire con la rivendicazione del buongoverno in un panorama romano desolante per la democrazia. Il ’24 è una grande occasione, può fare di Firenze un avamposto".

Di che tipo?

"Muovere il primo passo di una riscossa democratica per riprendersi il Paese, battendo l’unico vero avversario politico che sono le destre e la destra di governo".

Poi si faranno le primarie?

"Si possono fare o non fare, sono nello statuto. Ma non ne facciamo mitologia o dannazione. Le primarie sono uno strumento a doppia valenza. In un recente sondaggio di Ghisleri sono state definite strumento di grande partecipazione, cosa da non sottovalutare in una fase, come questa, di fortissimo astensionismo. Ma bisogna fare attenzione perché possono diventare anche arma di guerriglia interna e questo va scongiurato".

Guerriglia?

"Se le primarie diventano un modo solo per parlare di nomi, il rischio concreto è di andare allo scontro fra correnti. Bisogna partire dal programma per il futuro, valutando cos’ha funzionato e cosa no. Individuare obiettivi e decidere con chi andare a raggiungerli. Di seguito, con quali strumenti. Insomma, i nomi devono venire alla fine".

Ma ci sono già persone in campo. Pensa si possa azzerare tutto?

"Capisco anche le legittime ambizioni di chi lo ha fatto. Ma hanno sbagliato ad autocandidarsi. Il momento che stiamo attraversando chiede maggiore responsabilità. Se si perde di vista l’obiettivo si rischia di fare un danno enorme".

Quindi indietro tutta?

"Siamo in tempo per prendere in mano la situazione, ricucendo le slabbrature. Se abbiamo chiaro che cosa vogliamo fare e con chi, poi le primarie si possono anche fare, se serve. Non ne abbiamo mai avuto paura".

Quale tipo di primarie? Di partito o di coalizione con più candidati del Pd?

"Lo decideremo. Ma fare primarie di coalizione con più candidati Pd rischia di mandare un messaggio confuso ai nostri elettori. E di favorire un candidato non Pd, lo dice la matematica".

C’è stato anche un appello per le primarie...

"L’appello dei 35 non è della società civile ma un appello politico. E dice una cosa pleonastica, perché le primarie sono già previste nello statuto del Pd".

Il lavoro comincia subito...

"Se non facciamo il nostro piano finiamo nel progetto di altri. Lo ha detto Ceccarelli, lo sta ripetendo Fossi. Tracciamo una rotta. Cerchiamo i compagni di strada e scegliamo i candidati". Quando?

"Bisogna cominciare subito dopo la pausa estiva con la costruzione di un programma per decidere in autunno-inverno la piattaforma e quadro di alleanze".

Con i Cinque stelle la strada è in salita. Con Renzi è possibile se ci sarà discontinuità...

"Vedremo. Anche con i Cinque stelle si possono trovare temi che uniscono. In politica è difficile dire mai. Abbiamo visto succedere cose su cui nessuno avrebbe scommesso".