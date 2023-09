Batigol si smarca da corsa a sindaco Firenze: "No a posizioni di potere"

Gabriel Batistuta esce allo scoperto e, attraverso un post su facebook, si smarca da una possibile candidatura come sindaco di Firenze. Una suggestione, quella di Batigol primo cittadino, circolata nelle riunioni della Lega – era stato, come confermano esponenti del centrodestra (Fdi in particolare), il segretario cittadino del Carroccio a parlarne – ma che non ha trovato d’accordo la coalizione, e in particolare il coordinatore forzista Marco Stella. Ebbene, ieri il ’Re Leone’,ha fatto sapere ai suoi followers che "la mia unica intenzione è vivere in un mondo migliore dove le persone possano ottenere e godersi ciò che meritano per gli sforzi e i sacrifici nei loro compiti professionali o lavorativi. Sempre disponibile a collaborare da un luogo in cui può essere utile, ma in nessun modo trovarsi in una posizione di potere che dovrebbero occupare solo coloro che si sono preparati adeguatamente con meriti sufficienti per meritarselo".