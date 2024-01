Bastoni e bottigliate in strada. Maxi rissa con cinque feriti

Rissa a colpi di bottiglie, bastoni e pezzi di pancale a Sesto Fiorentino. È successo all’alba di domenica, intorno alle cinque, quando alcuni ragazzi, tutti di origine nordafricana e fra i venti e i trent’anni di età, si sono fronteggiati. Ancora da capire i motivi della violenta lite, ma secondo le prime ipotesi tutto potrebbe essere nato da un banale diverbio, in un clima forse esasperato dall’uso di alcolici. I ragazzi si sarebbero inizialmente presi a male parole in una strada attigua. Poi si sarebbero spostati nell’area verde di via Ariosto, che è stata già in passato scenario di liti e aggressioni.

Qui si sarebbero lanciati a vicenda alcune bottiglie di vetro, impugnando poi i cocci rotti per ferire gli avversari. Infine avrebbero preso alcuni pancali dal retro di un’azienda, smontando le assi di legno e usandole come bastoni.

Alla fine, cinque ragazzi sono risultati feriti e sono stati trasportati in ambulanza in vari ospedali di Firenze. Diversi di loro hanno ferite e tagli causati proprio dai cocci di vetro e dai bastoni. Uno è ricoverato in prognosi riservata per alcune ferite più profonde all’addome.

È sotto osservazione, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Intanto sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Signa e della stazione di Sesto Fiorentino, che stanno cercando di capire i motivi della lite, ma anche di individuare eventuali altri protagonisti. Proprio a seguito dell’episodio il consigliere comunale di Italia Viva di Sesto Fiorentino, Gabriele Toccafondi, e il coordinatore locale di Iv, Leonardo Pagliazzi, hanno sollecitato "più telecamere, più forze dell’ordine, il nuovo commissariato e, a livello nazionale, norme che diano certezza della pena".

