Firenze, 31 maggio 2019 - Ci sono due fiorentini tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio. Si tratta di Alessandro Bastagli e di Elisabetta Fabri.

Alessandro Bastagli (nato nel 1950 a Firenze) è presidente e amministratore delegato di Lineapiù Italia Spa, primaria azienda nel settore dei filati di alta gamma da lui rilevata nel 2010 e della quale ha guidato il rilancio tutelando i livelli occupazionali. L`azienda, che detiene un sistema produttivo integrato per la realizzazione di filati 100% made in Italy, investe ogni anno circa 1,2 milioni di euro in ricerca e sviluppo ed è presente sul mercato con le linee Lineapiù, Filclass e Knit. Esporta il 53% della produzione e occupa 141 dipendenti. Nel 2012 ha inaugurato l`archivio storico Lineapiù nel quale sono raccolti oltre 50.000 elementi, tra filati, teli in maglia, foto d`archivio, pubblicazioni, abiti, accessori, arazzi e allestimenti in maglia.

Elisabetta Fabri (nata nel 1962 a Firenze) è presidente e amministratore delegato della compagnia alberghiera Starhotels Spa. Terminati gli studi, entra nell`azienda di famiglia fondata dal padre facendo esperienza nella gestione operativa. Nominata amministratore delegato e vice presidente Starhotels Spa nel 2000, ne sviluppa l`internazionalizzazione con le acquisizioni di hotel a Parigi e Londra e riqualifica l`offerta in Italia attraverso nuove proprietà alberghiere come l`Hotel d`Inghilterra a Roma, l`Helvetia & Bristol a Firenze, il Grand Hotel Continental a Siena, l`Hotel Villa Michelangelo a Vicenza. Il gruppo conta 4.095 camere in 29 alberghi. Ogni anno ospita oltre 1 milione e mezzo di persone. Occupa 1000 dipendenti, di cui 790 in Italia.