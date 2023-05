"Basta divisioni e vecchi rancori"

"Mi sono candidato sindaco perché voglio costruire insieme ai campigiani la città del futuro, non parlare del passato. E perché da campigiano agirò seguendo due stelle polari: chiarezza e concretezza". Così Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra, lancia il suo appello al voto. "Chiarezza e concretezza significa che non basta gridare no alla nuova pista a Peretola e all’inceneritore: bisogna far valere il nostro no con le altre istituzioni, per questo c’è bisogno di una squadra di governo capace, pronta, non improvvisata". Aggiunge che oggi alle 19,30 al Verdi 15 Cafè chiude la campagna con l’evento "Abbiamo a cuore Campi". "In questi due mesi di campagna ho incontrato moltissimi campigiani e su una cosa siamo tutti d’accordo: basta divisioni e rancori nati anni fa. L’unità della nostra comunità è un valore, soprattutto per chi si riconosce nei valori del centrosinistra".