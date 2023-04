"Basta con le logiche di potere L’università scelga i migliori"

"Basta con le logiche di potere nella formazione dei professionisti: la Regione non sia silente". L’affondo dell’Intersindacale medica toscana dopo un nuovo caso di concorsi universitari truccati. Alla luce di quanto sta emergendo dall’inchiesta sulla concorsopoli universitaria in Toscana – l’ennesima, dopo quelle che negli anni scorsi hanno coinvolto gli atenei di Siena e Pisa – i rappresentanti sindacali regionali dei medici toscani esprimono il loro profondo disappunto e la rabbia per il discredito che tali pratiche – qualora confermate – gettano su tutto il sistema sanitario regionale.

"Tale modus operandi, in costante spregio dei principi di trasparenza che dovrebbero essere il cardine nella gestione della cosa pubblica, è purtroppo prassi quotidiana nelle aziende ospedaliero-universitarie e in più sedi e ripetutamente le legittime aspirazioni degli ospedalieri vengono frustrate a favore di universitari o loro sodali, con danno incalcolabile per i pazienti e per il sistema: prevalgono infatti non logiche di merito ma di potere e di appartenenza".

Nella lettera scrivono "non abbiamo bisogno di mostri sbattuti in prima pagina o del facile capro espiatorio di turno da gettare in pasto all’opinione pubblica, ma che l’università assolva al dovere di rango costituzionale di formare al meglio i professionisti cui sarà affidata la nostra salute: la nostra meglio gioventù non deve essere sprecata relegandola al ruolo di portaborse o amanuensi o impedendogli con cavilli degni del miglior Azzeccagarbugli l’assunzione negli ospedali, prevista dalle leggi. I medici pretendono che "la qualità della formazione dei futuri specialisti sia costantemente verificata come previsto dalla legge, non è più tollerabile che gli organismi regionali a ciò deputati siano costantemente impantanati non fornendo con pretesti i dati necessari alle verifiche: dalla formazione poi non può e non deve essere tagliato fuori il personale ospedaliero, costantemente chiamato in causa nel sopperire le carenze dell’accademia e senza alcun riconoscimento".