Bartolommeo Corsini Il poeta ritrovato

Barberino di Mugello celebra il proprio poeta secentesco, Bartolommeo Corsini con una serie di eventi che si concluderanno sabato. E domani sera, nella ricorrenza della morte, nel teatro a lui intitolato uno spettacolo unico e speciale. Il barberinese Antonio Costa si è preso la briga di scrivere una trasposizione della più nota opera del Corsini, il Torracchione Desolato, poema eroicomico. E ha radunato un folto gruppo di attori barberinesi che si sono cimentati nel metterlo in scena. L’appuntamento è alle 21, con ingresso gratuito. Stasera invece, in Palazzo Pretorio alle 21, si terrà una conferenza sul letterato Corsini e sula sua opera principale, per voce di Lucinda Spera e Claudia Tarallo, la compagnia Catalyst presenterà letture dal Torracchione, e la Camerata de’ Bardi eseguirà musiche del Seicento.