Bartolomeo a Firenze, uno sguardo nel profondo tra ecologia e guerra

Firenze, 6 maggio 2023 - Mercoledì 3 maggio nell’Aula Magna “Giovanni Benelli” della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze in piazza Tasso, il Preside della Facoltà don Stefano Tarocchi ha consegnato il dottorato honoris causa in Sacra Teologia a Bartolomeo, arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico, "per il suo impegno in ambito ecumenico, per i suoi numerosi richiami per la salvaguardia del creato e per aver offerto una visione antropologica fondata su un chiaro riferimento cristologico e trinitario". Queste le motivazioni ufficiali. Dopo i saluti del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita di Firenze, e di don Tarocchi il Patriarca ha tenuto una lectio magistralis. Nel pomeriggio, nella Basilica di San Lorenzo, ha presieduto una preghiera ecumenica con Betori, raggiunto da un saluto di Papa Francesco, non lontano da Santa Maria del Fiore, dove riposa una preziosa reliquia del suo predecessore Giovanni Crisostomo (344/354-407).

(Dottorato honoris causa al Patriarca Bartolomeo, dal canale youtube della Facoltà teologica dell'Italia centrale)

“Fin dal principio siamo grati con riconoscenza e senso di debito a quanti sono venuti prima di noi sul Trono di Costantinopoli dai tempi apostolici fino ad oggi. Tra questi, ci sono stati molti celebri santi e padri della Chiesa”, disse Bartolomeo nel 2016 a Perugia quando gli fu conferita la laurea Honoris causa in relazioni Internazionali dell’Università per stranieri. Giovanni Crisostomo aveva molto al cuore la vita della città e la lotta all’ingiustizia sociale. Ma allora non c’era la crisi ecologica che è un tema su cui molto si spende il patriarcato: “Il nostro impegno e la nostra convinzione ambientali – ha detto Bartolomeo alla lectio - sono un’estensione organica della nostra autocoscienza ecclesiologica e non sono una semplice reazione di circostanza a un fenomeno relativamente moderno”.

'Grazia cosmica umile preghiera', che la Lef – Libreria editrice fiorentina raccoglie gli interventi del patriarca proprio su questo tema che è profondamente unitivo: anche per questo la Chiesa cattolica ha scelto di celebrare il primo settembre la giornata per la salvaguardia del creato. “Le strane oscillazioni della temperatura, gli uragani, i terremoti, le tempeste, l'inquinamento dei fiumi e dei mari e molti altri avvenimenti che negli ultimi tempi arrecano danni all'ambiente e all'uomo – spiega Bartolomeos - sono il risultato di azioni umane, siano esse portate avanti alla luce del sole o compiute in segreto. La causa ultima di questo comportamento distruttivo è l'egocentrismo dell'uomo, espressione della sua ostinata alienazione da Dio e del suo tentativo di farsi dio egli stesso”. Questa distruttività è all’origine di ogni guerra (che distrugge esseri umani e ambiente), come si può riscontrare anche nel conflitto in corso in Ucraina. Può essere utile cogliere qualche dettaglio entrare più in profondità nelle dinamiche che vengono semplificate in cronache di superficie. Il Patriarca interpreta un ministero universale a partire da Istanbul-Costantinopoli e da una minoranza cristiana greca che però ha alle spalle una storia gloriosa e unitiva, nonostante le fratture determinate dalla storia, in particolare nel secolo scorso. Bartolomeo ha raccolto il testimone della ricerca della pace da un suo predecessore, Athenagoras. "Lo incontrai da giovane – ricorda – era conosciuto per risolvere i conflitti invitando le parti coinvolte a incontrarsi. Diceva loro: ‘Venite, guardiamoci negli occhi e vediamo cosa abbiamo da dirci’. Aveva ben capito che la pace è qualcosa di personale!" Orientamenti e atteggiamenti decisivi tanto più nella stagione di una ricerca per l'Ucraina che lo stesso Bartolomeo forse definirebbe in questa fase di "pace imposta", che, specificò tempo fa, “non è neppure assenza di conflittualità, in quanto essa viene sopita, pronta ad esplodere in qualsiasi momento, in modo ancor più virulento. E’ una imposizione priva di giustizia, e pertanto priva delle più elementari forme di democrazia”.

La famiglia ortodossa, in questa stagione e in quel contesto molto divisa, fa riferimento a patriarcati diversi, in particolare a quello di Mosca e a quello di Costantinopoli, e si compone di autocefalie (cioè che si amministrano autonomamente).

La ricerca del dialogo mentre divampa il conflitto è una priorità per Bartolomeo, insieme alla cura del creato, e si compone di cinque passi: amore, giustizia, perdono, discernimento, rispetto. Passi difficili da fare ora, ma tanto più indispensabili. Ad essi guardano anche gli ortodossi che vivono qui, nonostante le divisioni determinate dalla guerra e, prima ancora, nel caso specificamente ucraino, dal fatto che nel 2018 alle chiese ucraine che non si riconoscevano nel patriarcato di Mosca è stata riconosciuta da Bartolomeo l’autocefalia. Il patriarca Kirill ha allora rotto con Bartolomeo. D’altra parte anche gli ortodossi che non hanno rotto con Kirill sono messi in crisi dalla guerra fratricida.

(Preghiera Ecumenica del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I nella basilica di san Lorenzo, dal canale youtube de La terrazza di Michelangelo)

I russi ortodossi non sembrano avere partecipato alla preghiera ecumenica di Firenze, ma gli ortodossi sono una grande famiglia anche alle nostre latitudini. Con circa 74 mila presenze i romeni rappresentano più del 18 per cento dei 400 mila stranieri residenti in Toscana. Gli ucraini sono invece 10 mila e 600. Circa tremila i russi. 500 i bielorussi, più di 4 mila i moldavi (Moldavia che comprende anche la Transnistria). Tutti sono prevalentemente ortodossi, come anche tra gli abitanti di altre nazionalità dell'Europa orientale: ben 4800 georgiani (anche se qualcuno li computa tra le popolazioni asiatiche), 1300 serbi, non pochi dei 2700 bulgari, circa 600 greci e 50 ciprioti. Per completare il quadro bisogna ricordare anche i copti egiziani ed etiopi. Anche tutti costoro fanno parte di quanti, in particolare i nostri figli, i più giovani, “hanno diritto a un mondo migliore e più luminoso; un mondo libero dal degrado, dalla violenza e dallo spargimento di sangue; un mondo di generosità e amore”. Nella preghiera ecumenica di Firenze il patriarca (come anche il cardinale Giuseppe Betori) ha ricordato la guerra e la distruzione dell’ambiente, i migranti, la valorizzazione dei diritti umani. “Non è possibile che il Signore continui ad agonizzare come nella passione”, mentre noi “restiamo indifferenti” al suo desiderio di unità.

Michele Brancale