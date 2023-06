Barone, "Vorrei capire perché siamo in affitto al Franchi"

"Noi siamo spettatori, quindi vorrei capire qual è il percorso intrapreso – ha detto Joe Barone, dg della Fiorentina, al trofeo Maestrelli di Montecatini – Abbiamo chiesto da tanto informazioni mai arrivate. Vorrei capire perché siamo in affitto in uno stadio in cui ha sempre giocato la Fiorentina. Al sindaco ho detto che sono a disposizione per capire quali saranno i prossimi passi. Eravamo disposti a investire per il restyling del Franchi e ora siamo a questo punto. Vogliamo capire se iniziano i lavori perché abbiamo degli abbonamenti, una stagione in corso e siamo in attesa della decisione della Uefa per capire se la Fiorentina giocherà in Conference".