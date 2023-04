Bargello, i lavori per riallestire la Sala Islamica e delle Maioliche

Nuovo allestimento per la Sala delle Maioliche e della Sala Islamica del museo del Bargello. Dopo la Sala degli Avori, la Cappella della Maddalena, la Sagrestia e la Sala della Scultura Medioevale, continuano i lavori con l’intervento nelle due sale (che annoverano tra le opere esposte anche una coppia di preziosi e rarissimi tappeti egiziani, cosiddetti ‘mamelucchi’, risalenti alla prima metà del Cinquecento, acquistati di recente dallo Stato per la collezione del museo. Il progetto di riallestimento della Sala Islamica e della Sala delle Maioliche, collocate al primo piano del Museo, è curato dallo studio di architettura Guicciardini & Magni, e prevede il ripensamento del percorso espositivo, migliorando le modalità di conservazione e valorizzazione delle opere grazie all’ausilio di speciali vetrine dotate di cristalli antiriflesso e controllo del microclima.

I lavori nelle due sale sono finanziati grazie al Piano Strategico ‘Grandi Progetti Beni Culturali’ del Ministero della Cultura per un totale di 2.200.000 euro. La procedura di gara per l’appalto dei lavori, gestita da Invitalia, è stata vinta dal raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto da Goppion SpA con la ditta Masi. I lavori per la realizzazione delle vetrine sono in corso e avranno una durata circa dieci mesi. A partire da settembre 2023, entrambe le sale chiuderanno per consentire il montaggio delle vetrine e quindi la nuova disposizione degli oggetti.

A margine della conferenza stampa sui lavori, Paola D’Agostino, direttrice dei Musei del Bargello, ha anche parlato della scadenza del suo mandato, il 30 novembre prossimo. Sono molto dispiaciuta – ha detto – Dda esperta di scultura posso dire di aver realizzato il mio sogno perché all’epoca avevo fatto domanda solo per il Bargello, ho avuto la fortuna e il privilegio di dirigerlo. Auguro a chi verrà dopo di me di godere quanto me delle collezioni strepitose che ci sono e di un personale straordinario. Io troverò altri colleghi e altre sfide da affrontare".