Bargello e Accademia si accorpano Ed entrano nella Champions dei musei

di Ilaria Ulivelli

Primo passo della riforma dei musei statali cui il consiglio dei ministri ha dato il via libera ieri sera. Con il provvedimento la Galleria dell’Accademia viene accorpata ai Musei del Bargello (che comprendono quello delle Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, Orsanmichele e Casa Martelli) che sono “promossi“ in prima fascia. Entrano nella serie A dei musei italiani dove Le Gallerie degli Uffizi fanno da capofila. La precedente riforma, nel 2019, dopo il cambio di governo e l’arrivo di Franceschini alla guida del ministero della Cultura l’Accademia aveva guadagnato l’indipendenza dividendosi dagli Uffizi, diventati in quel momento da poco un unico enorme museone, il più grande d’Italia certamente per incassi e visitatori (esclusi i siti all’aperto come Colosseo e Pompei).

Dunque il Bargello ce l’ha fatta a entrare nella Champions dell’arte: il 22 giugno 1865 era divenuto il primo museo nazionale dedicato alle arti del Medievo e del Rinascimento. A partire da quello stesso anno confluirono nel Palazzo del Podestà alcune delle più importanti sculture del Rinascimento, tra le quali capolavori di Donatello (con le sue più celebri opere David, Attis, San Giorgio e Marzocco), di Luca della Robbia, del Verrocchio, di Michelangelo, del Cellini, per la maggior parte provenienti dalla raccolta mediceo-granducale. In seguito il museo si è arricchito con superbi esemplari di bronzetti, maioliche, cere, smalti, medaglie, avori, arazzi, sigilli e tessili, anche questi provenienti in parte dalle collezioni medicee, dai conventi soppressi e da privati.

Con il dpcm approvato ieri il numero di musei, parchi archeologici e altri siti culturali statali dotati di autonomia speciale sale da 44 a 60. In particolare, saranno tre i nuovi istituti di livello dirigenziale generale: i Musei Reali di Torino, il Museo archeologico nazionale i Napoli e la Galleria dell’Accademia–Musei del Bargello di Firenze, che accorpa le due strutture precedentemente di livello dirigenziale non generale. Inoltre, nascono 17 nuovi istituti di livello dirigenziale non generale: in questa fascia entrano il Museo Archeologico nazionale di Firenze, le Ville e le residenze monumentali fiorentine, la Pinacoteca nazionale di Siena, i Musei nazionali di Pisa, i Musei nazionali di Lucca e i Parchi archeologici della Maremma.

"L’autonomia concessa ad alcuni grandi musei è una scelta operativa che consente di elevarne la qualità e la fruibilità – spiega il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – Essere autonomi significa avere una gestione manageriale che permette decisioni rapide nell’ottica della tutela e della promozione delle strutture. Con questo provvedimento si riconosce, inoltre, il valore di grandi siti culturali italiani che, di fatto, per l’importanza delle collezioni e delle opere custodite, si sono già conquistati un grande rilievo sul campo".

La proposta di riforma ha ottenuto nelle scorse settimane parere favorevole da parte del consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici. La bozza preliminare dello schema di decreto sarà inviata al consiglio di Stato per il parere prima dell’approvazione definitiva in consiglio dei ministri.