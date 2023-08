Barbiana fra teatro, versi e memoria

Va oltre i confini regionali e la pace della piccola Barbiana l’omaggio a don Lorenzo Milani nell’anno del centenario della nascita. Nell’ambito della 29ª edizione del Premio Franco Enriquez ‘Per una poesia del Teatro e un teatro della poesia’, che sarà assegnato il prossimo 30 agosto a Sirolo, un riconoscimento speciale andrà alla Fondazione don Lorenzo Milani. E sempre alla memoria del priore di Barbiana, è dedicata una delle due mostre temporanea legata alla manifestazione.

Il primo appuntamento è domani: la serata è dedicata al sacerdote ribelle-obbedientissimo per i cento anni dalla nascita. Gli attori Arianna Ninchi e Andrea Caimmi interpreteranno il testo ‘Discorso sulle lettere a una professoressa della scuola di Barbiana e la rivolta degli studenti’ scritto da Franco Enriquez e Franco Cuomo. Lo spettacolo con regia dello stesso Enriquez fu rappresentato alla Biennale di Venezia nel 1968 con la Compagnia dei Quattro. Gli altri riconoscimenti sono dedicati ad esponenenti di spicco del mondo del teatro.

In particolare, quest’anno verrà assegnato il premio alla carriera a Filippo Timi, regista e attore, e a Elena Mannini, costumista e scenografa, al regista Giancarlo Nicoletti, per la riscrittura e la messinscena ‘I due Papi’ e a Giorgio Colangeli, miglior attore, dello stesso spettacolo, a Agnese Fallongo, autrice e interprete di ‘I Mezzalira’ con il Teatro degli Incamminati, a Michele Placido miglior attore per lo spettacolo ‘La bottega del Caffè’ di C. Goldoni, a Claudio Casadio miglior attore de ‘L’ Oreste’ della compagnia Accademia Perduta Romagna Teatro e a Corrado D’Elia per ‘L’Iliade’ (riscrittura) del poema omerico. Oltre all’omaggio assegnato alla Fondazione don Lorenzo Milani, un riconoscimento andrà all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma.

A conclusione di questa edizione, il 30 agosto, serata ufficiale di consegna dei Premi 2023, i poeti, Emilio Isgrò, Eugenio De Signoribus e Gabriella Cinti dialogheranno sulle opere premiate con Salvatore Ritrovato dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nel belvedere di Sirolo.