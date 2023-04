Barberino Tavarnelle è medaglia d’oro per i fatti di Pratale

Medaglia d’oro al merito civile per i fatti di Pratale. Il Comune di Barberino Tavarnelle ha ricevuto la notizia del riconoscimento nel giorno della Festa della Liberazione, il 25 aprile. Per il sindaco David Baroncelli si tratta di "un riconoscimento importante per i nostri eroi, i dodici contadini di Pratale vittime dell’eccidio nazista, al centro di un percorso di valorizzazione della memoria che negli anni abbiamo portato avanti. Non poteva esserci migliore momento del 25 aprile per condividere con tutta la mia comunità la notizia". Il Comune sta adesso definendo la cerimonia di consegna, prevista nei prossimi mesi. La medaglia d’oro al merito civile viene conferita con decreto Presidenziale ed è un’onorificenza concessa dalla Repubblica Italiana al fine di "premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell’alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno". "Il nostro compito ora è portare e diffondere memoria in ogni luogo", conclude il sindaco.

An. Set.