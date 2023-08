BARBERINO TAVARNELLE

Barberino si prepara alla festa del suo patrono, il Beato Davanzato, nato a Semifonte e vissuto nel territorio nel tredicesimo secolo. Davanzato Corbizzi è stato un prete di campagna molto amato dalla sua comunità tanto da essere definito in vita Beato, anche per l’attribuzione di alcuni miracoli come la trasformazione dell’acqua in vino. Per le festa, in programma dal 27 agosto al 3 settembre, è stata organizzata una serie di eventi e iniziative religiose e civili. La manifestazione si apre il 27 agosto alle 10,30 con la celebrazione della Santa Messa solenne presieduta da Sua Eccellenza Cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolitano di Firenze, accompagnata dalla cappella musicale di San Bartolomeo. La figura del Beato Davanzato sarà ricostruita anche attraverso il racconto di Francesco Mattonai "Beato Davanzato tra cielo e terra" in programma alle ore 21.30.