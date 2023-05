Consegnate una decina di coperte di lana per i senza dimora realizzate in classe da 150 studenti di Barberino Tavarnelle e a casa con le nonne. In stile patchwork, morbide sono stati gli allievi delle scuole primarie "Andrea da Barberino" di Barberino ed "Edmondo" de Amicis di Tavarnelle a realizzarle con le loro mani per i senza dimora e consegnato a Saverio Tommasi, presidente di Sheep Italia. Si tratta del progetto "Caldi abbracci colorati che arrivano dal cuore" e la consegna si è tenuta nella sala del Cinema Olimpia. L’iniziativa promossa e realizzata dall’Istituto comprensivo Don Milani ha visto gli studenti imparare a tessere e lavorare ai ferri, impegnarsi nella ricerca dei gomitoli di lana e dei tessuti di riciclo. Alla consegna hanno preso parte la dirigente scolastica Anna Maria Pia Misiti, l’assessore alle Politiche educative Giampiero Galgani, la coordinatrice del progetto, l’insegnante Silvia Barbetti.