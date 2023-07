Barberino di Mugello, Console USA ringrazia famiglie per l'eroismo civile

Ha avuto parole di lode e di gratitudine la console americana, Ragini Gupta, intervenuta lunedì pomeriggio a Barberino di Mugello, alla presentazione del libro "George l’Americano", che racconta la storia vera di un aviere statunitense, Harry George, salvato dal coraggio di alcune famiglie barberinesi, e in particolare della famiglia di Beppe Ferri.All’incontro ha partecipato anche Lina Ferri, figlia di Giuseppe. Allora aveva solo sette anni, ma ricorda bene cosa avvenne quando i tedeschi misero al muro tutta la famiglia, lei compresa, accusandola di nascondere un soldato nemico. Lo ha raccontato con semplicità anche lunedì, suscitando emozione.

"Quello che ricordiamo oggi è un vero e proprio atto di eroismo civile – ha sottolineato il sindaco Giampiero Mongatti –. Per molti anni questi avvenimenti sono stati conosciuti solo all’interno delle famiglie protagoniste dell’evento. Grazie però al lavoro di Manuel Gori e Stefano Bettarini, questa vicenda è stata resa nota e ha avuto il giusto risalto. E ora la pubblicazione della traduzione in italiano del libro scritto dal figlio di Harry D. George, ci consente di avere qui con noi il console generale degli Stati Uniti, e ne siamo orgogliosi". All’incontro, organizzato dall’assessore ala cultura Fulvio Giovannelli, hanno partecipato anche numerosi parenti delle famiglie che allora contribuirono al salvataggio del pilota americano, il cui aereo era stato abbattuto nei cieli della Calvana. Si nascose in una grotta sulla montagna tra Barberino e Prato, e trovato da alcuni contadini di Barberino fu da loro aiutato e protetto, nonostante i gravi rischi che questa coraggiosa scelta poteva comportare. E nel giorno della Liberazione di Barberino sano e salvo poté unirsi ai suoi commilitoni.

