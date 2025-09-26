La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
AlluvionatiAggressione 118Truffa posMamma e bimbo investitiElezioni regionaliPisa-Fiorentina
Acquista il giornale
CronacaBarberino del Mugello, cervo ferito e “intrappolato” in A1: salvato dalla Polizia stradale
26 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Barberino del Mugello, cervo ferito e “intrappolato” in A1: salvato dalla Polizia stradale

Barberino del Mugello, cervo ferito e “intrappolato” in A1: salvato dalla Polizia stradale

L’animale era rimasto bloccato in mezzo a due guardrail , sono intervenute due pattuglie per recuperarlo e affidarlo ai veterinari della Usl

Il cervo rimasto "intrappolato" in A1

Il cervo rimasto "intrappolato" in A1

Per approfondire:

Barberino del Mugello (Firenze), 26 settembre 2025 – Disavventura a lieto fine per un cervo  ferito e impaurito, rimasto 'intrappolato' sulla A1 Panoramica, vicino al casello di Barberino (Firenze). L'animale è stato salvato dalla Polizia stradale, anche grazie alla safety car.

L'episodio è avvenuto alle prime ore del mattino di martedì 23 settembre, poco dopo il casello di Barberino di Mugello, lungo l'autostrada. L'animale, un cervo maschio adulto, era rimasto bloccato tra i due guard-rail che separano le carreggiate e rischiava gravi conseguenze a causa del traffico. Il Cops di Firenze ha quindi inviato due pattuglie sul posto che, attivando la modalità safety car, hanno rallentato i veicoli e disposto la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate. Questo ha permesso al personale della sanità pubblica veterinaria dell'Ausl Toscana centro di sedare il cervo e procedere al suo recupero in sicurezza. Dopo le cure e i controlli necessari, l'animale è stato liberato nei boschi circostanti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata