Barbara Guazzini neoassessore all’Ambiente

Barbara Guazzini (foto) entra a far parte della giunta comunale di Barberino Tavarnelle guidata da David Baroncelli. E’ stata nominata assessore a Ambiente e Turismo ambientale. Barbara Guazzini, classe 1969, residente a Barberino Tavarnelle, laureata in Scienze naturali, è nota alla comunità per la sua appassionata attività svolta nel settore ambientale. Dal 2019 è consigliera comunale nel gruppo di maggioranza Centro sinistra Barberino Tavarnelle e fa parte della commissione Ambiente. Di professione è guida ambientale escursionistica.