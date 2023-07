Baratti (Lega), Astensione su affidamento refezioni scolastiche a Qualità & Servizi

Ha espresso un voto di astensione come "un atto di responsabilità nei confronti delle famiglie", ma il capogruppo della Lega Daniele Baratti si dice non convinto dell’affidamento delle refezioni scolastiche a Qualità & Servizi votato nell’ultimo consiglio comunale. Per una questione di metodo e di merito: "A solo un mese dalla scadenza - dice - è stata portata in consiglio la richiesta di rinnovo dell’affidamento. Il fatto singolare è che la proposta di delibera era approdata in commissione nel mese di marzo con i documenti inviati ai membri ma l’atto fu ritirato inspiegabilmente. Oggi veniamo a sapere che l’amministrazione ha perso tutti questi mesi perché si era intestardita sul voler rinnovare l’affidamento per 7 anni invece di 5 anni, come stabilisce la normativa, mettendo in difficoltà anche gli uffici". Baratti, pur non disconoscendo il valore dell’attuale gestore, sottolinea poi che il Comune avrebbe potuto comunque chiedere altri preventivi: "Seppur vero che si tratta di una società di cui facciamo parte – aggiunge infatti - è altrettanto vero che abbiamo il dovere almeno di valutare le altre offerte per capire se le condizioni economiche continuino ad essere vantaggiose. In questo caso non abbiamo fatto niente di tutto questo se non una relazione dove si paragonano i difetti delle altre società che gestiscono la refezione scolastica negli altri Comuni ed esaltando solo i pregi di Qualità e Servizi".