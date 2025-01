Bar presi di mira. Notte di scorribande: "Tanti i danni"

Una nottata di incursioni, riuscite o meno, in locali di Sesto, in un’area centralissima. I soliti ignoti hanno fatto gli straordinari nella notte fra martedì e mercoledì, con un bottino magro: in alcuni bar e negozi, infatti, non sono riusciti a penetrare. L’ingresso è invece riuscito nel bar La Scala di piazza Vittorio Veneto, cuore del centro, a pochi passi dal palazzo comunale. "Un cliente – racconta Alessandro Carrone che gestisce l’esercizio con la famiglia – ci ha avvertito che c’era la porta aperta nel bar. Io ero già in viaggio e in effetti, quando sono arrivato intorno alle 6,30, ho visto la porta scardinata. La famiglia che abita sopra al bar non ha sentito rumore e non ha potuto dare l’allarme". Poco, per i malviventi, l’introito: "Hanno preso solo il fondo cassa, spiccioli per dare i resti ai clienti mentre non è stata presa merce. Il danno per noi è legato alla porta che abbiamo dovuto sostituire chiamando un fabbro. Abbiamo sporto denuncia o ma abbiamo saputo di non essere stati i soli a essere stati presi di mira".

S.N.