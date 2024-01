Bar chiuso al Gobetti Volta, è polemica

Ormai da mesi il Gobetti Volta non ha più un bar interno. Colpa di un contenzioso legale che sarebbe in atto tra la Città metropolitana e la vecchia gestione del punto di ristoro. La cittadella scolastica con le quasi 2000 persone tra studenti, personale docente e non, genitori che vi gravitano quotidianamente, resta senza un punto di riferimento. La Rsu, a nome dei dipendenti, denuncia "un estremo e diffuso disagio" che i pochi distributori automatici di cibo e bevande tra i corridoi e alcune soluzioni-ponte organizzate in questi mesi non possono alleviare. Il disagio si è sentito particolarmente durante gli ultimi esami di Stato, in cui decine di persone trascorrono ore e ore nell’edificio scolastico senza potersi allontanare e senza neanche una pausa caffè per la mancanza del bar. Chiedono alla Città metropolitana di "farsi carico della soluzione di un problema quotidiano. Le vicine amministrative, che coinvolgono vari Comuni e di conseguenza la Metrocittà, rischiano di far slittare ulteriormente la risoluzione del problema: bisogna intervenire subito. La Rsu promette nuove forme di protesta per riavere il bar al Gobetti Volta.

Manuela Plastina