Bando deserto per gli impianti di via Roma

RIGNANO

Andato deserto il bando per la concessione degli impianti sportivi in via Roma: nessuno ha risposto all’avviso emanato dal Comune in un clima teso. Lo ha spiegato la giunta a un’assemblea: "Le nuove condizioni del bando sono migliorative rispetto alle attuali, sia in termini di durata che di spazi a disposizione che di contributo economico. Riteniamo irragionevole e strumentale l’intimazione alla proroga biennale della concessione e la non partecipazione al nuovo bando dell’attuale gestione. Non vediamo nessun motivo sportivo o gestionale che giustifichi l’atteggiamento". Si è detta disponibile "a collaborare per la conclusione dell’anno agonistico" e ha annunciato a breve un nuovo bando "con le modifiche utili ala partecipazione di ogni soggetto interessato allo sport e alla crescita sportiva e sociale dei ragazzi".

Manuela Plastina