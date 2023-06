Bandino, segni di degrado Bivacchi serali e sporco Il Memoriale resta chiuso

C’è amarezza al Bandino per i segnali di degrado fra l’omonima piazza e quella intitolata a Pellegrino Artusi, non esclusa piazza Bartali, dove sotto gli angoli più riparati della tettoia, non sono rari i bivacchi serali. Ma a preoccupare i cittadini è soprattutto il protrarsi della chiusura del Memoriale di Auschwitz, di proprietà di Aned, ma in uso gratuito al Comune di Firenze, nella palazzina Ex3, inaugurato appena nel 2019 dopo una lunga battaglia politica per salvare l’opera d’arte che ricorda l’olocausto degli ebrei italiani nel blocco 21 del campo di concentramento. Una delle prime installazioni multimediali della storia, datata 1979, che ha visto un enorme sforzo di artisti e intellettuali, tra cui gli architetti Lodovico e Alberico Barbiano di Belgiojoso, il chimico e scrittore Primo Levi, il regista Nelo Risi, il pittore Pupino Samonà, lo scrittore e compositore Luigi Nono. Originariamente installata in Polonia nel memoriale del campo di sterminio, che nel 2014 rischiò lo smantellamento. A salvarla fu un complesso lavoro diplomatico collettivo che vide operare compatti Comune di Firenze, Regione, ministero per i Beni culturali, Aned, oltre a una cordata di organizzazioni a vario titolo (Lo stesso studio Belgiojoso che l’aveva progettata, Fondazione Cr Firenze, Unicoop e altre). Una chiusura che tuttavia si è resa necessaria per lavori di adeguamento e che, assicura l’assessora alla Memoria Maria Federica Giuliani, stanno per essere ultimati. Il problema sta soprattutto nello sporco che si era accumulato dentro e fuori l’area in ristrutturazione, per l’incivile prassi di trattare i cantieri come pattumiere: il primo che passa getta una cartaccia, il secondo una lattina e così crescono i rifiuti. Ma questo degrado attorno a un sacrario, un monumento alla Shoah, viene considerato dai cittadini di zona profanatorio alla memoria dei caduti: "Il museo ricorda i campi di concentramento, è vergognoso che sia sudicio così", si scandalizza la signora Nara, anziana di zona.

Presto tuttavia il memoriale dovrebbe riaprire, rassicurano dall’Aned: i lavori edilizi sono sostanzialmente finiti, ora mancano quelli di allestimento. Inoltre il problema del decoro si estende anche sul retro, andando verso il mercato di piazza Artusi, ci illustra ancora Nara. Andiamo dalla parte opposta, traversando il viale Giannotti, l’impresa non è facile, perché le macchine non accennano neppure a fermarsi alle strisce, seppur ben dipinte e con l’isola centrale: "Succede sempre, è pericoloso, certe inchiodate! Prima o poi ci scappa il morto", dice un pensionato.

Arriviamo in piazza del Bandino, e anche qui incuria: "C’erano i fiori, c’era manutenzione, ora non manutengono più. Piazza Elia della Costa è un gioiello in confronto", prosegue Nara. Continuiamo verso via del Paradiso: "Ci sono sempre macchine sul marciapiede e sulle strisce davanti alla gelateria, non si passa neppure, bisogna rischiare ogni volta". "Le tasse si pagano, ma perché bisogna vivere a questo modo, perché i vigili, anche quando si chiamano, non vengono mai?", si chiede la signora.

Carlo Casini